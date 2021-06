Camionete atropela moto no Centro de São Joaquim e motociclista fica ferido

Era por volta do meio dia desta quarta-feira (02) quando as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros de São Joaquim foram acionadas para uma ocorrência de acidente e trânsito no Centro de São Joaquim, cruzamento das Ruas Domingos Martorano, Egídio Martorano e José Vieira de Melo.

O motociclista um jovem de 24 anos trafegava pela rua Egídio Martorano quando foi atingido pela camionete L200 Triton conduzida por um idoso de 78 anos, ele trafegava na rua Domingos Martorano, a moto uma Twister vermelha foi arrastada cerca de 100mt na rua José Vieira de Melo.

O Motociclista, motoboy de delivery ficou caído no asfalto e foi atendido pelos bombeiros, há suspeitas de fratura na perna direita e no braço esquerdo, ele apresentava também muitas dores na região do abdomen e tórax.

Foram realizados os primeiros socorros no local e o jovem foi encaminhado ao Hospital Sagrado Coração de Jesus para avaliações médicas. A Polícia Militar de São Joaquim esteve presente para orientar o trânsito até a chegada da Polícia Militar Rodoviária.

Em apenas três dias este é o segundo acidente que envolve motocicletas e camionetes, em ambos as motos envolvidas eram Twister vermelha, no domingo dia 30 o acidente foi registrado na localidade de Fundo da Lamoa no interior de São Joaquim.