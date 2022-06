Comunidade da Serra do Corvo Branco faz protesto pela liberação da SC-370

Agricultores, pecuaristas e moradores do Distrito do Aiurê, em Grão-Pará, subiram a Serra do Corvo Branco nesta quarta-feira (1) de manhã. De cima da Serra, um grupo também formado por produtores rurais, vereadores e moradores de Urubici desceu a SC-370. Ao todo, pelo menos 100 pessoas participaram da manifestação, cujo principal objetivo é evidenciar a necessidade da Serra e também pedir mais rapidez por parte do Estado.

O protesto foi marcado no último domingo (29), depois que mais uma barreira caiu e o trabalho já feito pelo Estado foi levado Serra abaixo pela chuva do fim de semana. Os moradores das duas cidades utilizam a Serra do Corvo Branco todos os dias, pois é por este caminho sinuoso que escoam o que produzem. Para eles, o serviço feito pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (SIE) é de má qualidade e realizado de maneira muito lenta.

Indignados, eles mesmo utilizaram tratores e escavadeiras próprios para abrir a passagem bloqueada no último domingo. Segundo o grupo, o serviço foi feito em duas horas.

“Se em duas horas nós conseguimos abrir a Serra, por que o Estado não fez isso em quase um mês? Hoje [quarta-feira, 1 de junho] caiu uma nova barreira no Serra do Rio do Rastro, mas não deu meia hora e o local já estava sendo limpo. Por que aqui é este descaso, por que não nos tratam da mesma forma, com a mesma atenção?”, questiona o comerciante Vilto Miguel da Silva. Ele reside no Aiurê e tem negócios em Urubici, usa a Serra todos os dias. Agora, o grupo quer reparos na estrada e a canalização das águas.

A Serra do Corvo Branco foi totalmente interditada no dia 4 de maio por conta das chuvas que castigaram toda a região no começo do mês. Houveram diversos deslizamentos de terras e pedras, além de perda estrutural de partes da pista no trecho que ainda é de chão batido. Quatro dessas quedas de barreiras foram bastante expressivas a ponto de nem mesmo os técnicos conseguirem vistoriar o lugar.

O helicóptero Águia, da Polícia Militar, fez um sobrevoo no dia 5 de maio para verificar a situação e constatou que não havia sequer como iniciar um trabalho emergencial de limpeza. Por terra, a primeira incursão pôde ser feita apenas no dia 12 de maio e boa parte do trajeto precisou ser percorrido a pé, pois não havia como chegar com carros. No dia 20 deste maio, a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade liberou o trecho entre Urubici e o corte, cujas pistas foram literalmente soterradas no início do mês.

Em nota o Governo do Estado de Santa Catarina, informa:

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade e Infraestrutura (SIE) reforça que está expressamente proibida a passagem de pedestres e veículos na Serra do Corvo Branco até que se tenha segurança para tanto. Não se trata de limpar a pista. Isso vem sendo feito desde o primeiro deslizamento. Desde as fortes chuvas no começo de maio (maior volume das últimas décadas) que provocaram cerca de 20 quedas de barreiras no trecho, equipes coordenadas pela SIE trabalham incessantemente no local.

Tivemos uma perda quase total da pista, que desbarrancou e onde está sendo feita alteração de traçado. Além disso, no último domingo, mais uma queda de material rochoso bloqueou outro trecho da Corvo Branco. Essa rocha está com fissuras e pode desmoronar mais a qualquer momento.

As pessoas que invadiram a Serra do Corvo Branco na última quarta-feira e quem mais desrespeitar o bloqueio colocou e estará colocando a própria vida em risco.

