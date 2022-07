Residência pega fogo e homem morre em Urubici

Neste sábado (09), um homem morreu após um incêndio atingir sua residência na Estrada Geral Canudo/Canudo, em Urubici, na Serra Catarinense. A vítima foi localizada nas proximidades onde ficava o quarto da casa. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, ao chegar no local verificaram que a fiação elétrica havia se rompido devido às altas temperaturas das chamas no local.

Após o combate ao fogo, a Polícia Científica foi acionada para apurar as causas do incêndio e a morte da vítima. No total foram usados dois lances de mangueira para controlar as chamas. O local foi isolado e o caso segue em investigação.