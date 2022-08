Avó e neta são atropeladas em avenida de Lages

Um acidente aconteceu no inicio da tarde desta quinta-feira (04) em Lages. Segundo informações de populares, a mulher foi atropelada enquanto atravessa a faixa de pedestres na Avenida Dom Pedro II, no bairro Vila Nova. Com a mulher estava uma criança de 6 anos. O carro que atropelou as vítimas é um Ford Ka, e estava parado na via com o para-brisas quebrado. Não há informações sobre o condutor do veículo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima de 57 anos foi encontrada no outro lado da via, inconsciente e com traumatismo craneano grave. A mulher recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhada pelo SAMU ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres.

Uma menina de 6 anos que estava com a mulher, foi encontrada sentada em uma cadeira a beira da via. A criança estava consciente e muito agitada, com ferimentos no rosto. Recebeu atendimentos no local e encaminhada ao Hospital Infantil.

A Polícia Militar esteve no local e auxiliou no gerenciamento do trânsito e demais procedimentos cabíveis.