Colisão frontal em São Joaquim entre Amarok x Guincho

Um cidadão de 65 anos de idade, perdeu o controle da camionete Amarok placas de Caxias do Sul-RS, que dirigia na tarde desta terça, 11, na SC-114 Km-297 em São Joaquim.



O homem vinha de São Joaquim sentido a Painel, e segundo informações, em uma curva da rodovia, ele invadiu a pista contrária, e devido às fortes chuvas do momento e muita água sobre a pista, seu veículo veio aquaplanar, e com isso, o mesmo perdeu o controle de direção e colidiu no veículo Ford Cargo(Guincho), que era conduzido por um cidadão de 48 anos, que teve ferimentos e foi encaminhado ao hospital local de São Joaquim por usuários.

Fonte: 10º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Painel – SC