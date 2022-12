Bombeiros realizam buscas por homem desaparecido no Rio Pelotas em São Joaquim

O Corpo de Bombeiros de São Joaquim deslocou-se até ponte sobre o Rio Pelotas, localidade de Luizinho para efetuar buscas primárias de homem, que segundo informações, teria caído no Rio ao tentar fazer a travessia.

Segundo o irmão da vítima, o fato teria ocorrido no dia anterior, 30/11/22, por volta das 11h da manhã, mas a família só veio a tomar conhecimento por volta das 20h desta mesma data. Familiares teriam acionado o Corpo de Bombeiros Militar após saberem da situação, e devido a impossibilidade de serem feitas buscas aquáticas no período noturno, foi deslocado até a região, no período matutino do dia 01/12/22, uma guarnição para levantar maiores informações e iniciar as buscas.

Chegando ao local, a guarnição realizou o gerenciamento da cena e percebeu um grande volume de água acima do normal, bem como uma forte correnteza. Ainda, verificou-se que o volume das águas continuava a crescer ao longo do tempo. Dessa forma, decidiu-se não realizar operações de mergulho, nem de buscas com barco devido aos riscos existentes.

Sendo assim, foram efetuados buscas primárias na região. Utilizou-se um drone (Hórus-03) para realizar voo e cobrir o máximo de área possível atrás de vestígios ao longo das margens – composta por vegetação nativa alta e fechada – e remansos.

Não foi obtido êxito nos trabalhos durante este dia. Amanhã retornaremos os trabalhos no período matutino, com a intenção de iniciarmos a procura com barco e equipe de mergulho, caso as condições da água estejam mais seguras.

A região tem sido afetada pelo grande volume de chuva que ocorreu no município vizinho de Bom Jardim da Serra, acarretando no aumento da elevação e força da água.

Com informações do 5° Batalhão de Bombeiros Militar