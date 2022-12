FGTS: Caixa libera saque-aniversário para os nascidos em dezembro

Os trabalhadores nascidos em dezembro podem retirar, a partir desta quinta-feira (1º), o saque-aniversário referente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A migração para a modalidade é opcional e abrange a retirada de uma parte do saldo das contas ativas e inativas do fundo.

A quantia liberada anualmente depende do saldo total do FGTS. Para trabalhadores com até R$ 500 na conta, por exemplo, o valor a ser sacado é de 50%, enquanto para aqueles com saldo de R$ 1 mil, a cifra baixa para 40%. A quantia referente ao saque pode ser consultada no site ou aplicativo do FGTS.

O prazo para aderir ao saque-aniversário termina sempre no último dia do mês de nascimento do trabalhador e as quantias ficam disponíveis por três meses. Aqueles que optarem pela modalidade e não quiserem mais o serviço deverão esperar 24 meses para o fundo voltar ao modo original.