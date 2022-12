Alemanha eliminada: Japão e Espanha serão os representantes do Grupo E nas oitavas da Copa do Catar

Não deu novamente, a Alemanha está fora do Mundial logo na primeira fase da Copa do Mundo. A vitória de virada por 4 a 2 contra a Costa Rica, nesta quinta-feira, dia 1º de dezembro, deixou a seleção empatada em pontos com a Espanha, que tinha a vantagem no saldo de gols.

Em uma partida cheia de emoções e viradas, em que a Alemanha saiu na frente, viu os costarriquenhos virarem o jogo, e perderem a vantagem após três gols alemães, as duas seleções se despediram do Mundial.

Ao final das três rodadas do grupo E, o Japão ficou com seis pontos, na liderança da chave, e a Espanha, classificada em segundo, com quatro pontos. De fora da disputa, Alemanha, com os mesmos quatro pontos, e a Costa Rica, com três, ficou em último.

Japão volta a surpreender

A seleção asiática bateu a Espanha por 2 a 1, no estádio Internacional Khalifa, em Doha, nesta quinta-feira, dia 1º de dezembro. O resultado não eliminou a Fúria, mas classificou os japoneses em primeiro no Grupo E.

Após ter surpreendido os alemães na estreia, a equipe nipônica tropeçou contra a Costa Rica na última rodada. Mas, com vitória de hoje, chegou aos seis pontos na tabela.



Classificada às oitavas como a primeira colocada do Grupo E, o Japão terá pela frente a Croácia, que apresentou a segunda melhor campanha do Grupo F. O jogo acontece na próxima segunda-feira, 05, às 12h (de Brasília), no Estádio Al-Janoub, em Al-Wakrah.



Já os espanhóis, na segunda colocação da chave, com 4 pontos, enfrentam o Marrocos na terça-feira, 06, também às 12h, em partida marcada para o Estádio Cidade da Educação, em Doha.

Com informações: Sulinfoco