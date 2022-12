Corpo de bombeiro que morreu em resgate durante tempestade em SC é encontrado

O corpo do bombeiro militar Tiago José Teodoro, 37 anos, foi encontrado neste domingo (4). O cabo fazia o resgate de uma vítima da chuva em Navegantes quando o barco em que estava virou. A informação foi divulgada pelo CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina).

“É com imenso pesar que o Comando-Geral do CBMSC informa que foi encontrado no Rio Itajaí-Açu e identificado o Cabo Tiago José Teodoro, neste domingo, 04, por volta das 16h10”, diz o comunicado oficial dos Bombeiros.

O texto continua desejando “nossas respeitosas continências e agradecimentos ao cabo Teodoro que faleceu no cumprimento da missão”.

A corporação desejou ainda força aos familiares e amigos, bem como aos irmãos de farda do cabo Teodoro. “Em nome de toda a corporação transmitimos os nossos sentimentos de pesar e solidariedade”, encerra a mensagem.

Relembre o caso



Segundo informações preliminares, o bombeiro e um guarda-vidas foram acionados por volta das 5h50 da manhã de quinta-feira para resgatar o corpo de um pescador que estava boiando no rio Itajaí-Açu e o bombeiro acabou caindo no mar e desaparecendo.

Os dois conseguiram alcançar e pegar o corpo em uma embarcação pequena de um pescador, mas com a força do mar e chuva o barco acabou virando e o bombeiro caiu, desaparecendo nas águas.

O helicóptero Águia da Polícia Militar de Joinville, Norte do Estado, foi acionado e auxilia nas buscas. A PM de Itajaí cedeu um drone para facilitar a localização do bombeiro.

Quem era o bombeiro



Tiago Teodoro era bombeiro militar e atuava no quartel de Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina. Ele era pai de gêmeos e morador de Penha. O cabo também é professor do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).

Com informações: Sulinfoco