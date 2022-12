Tite confirma que Neymar volta para duelo contra a Coreia do Sul

Neymar estará de volta para o duelo contra a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), às 16h (de Brasília), no estádio 974, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. O técnico Tite, em entrevista coletiva concedida neste domingo (4), confirmou a presença do camisa 10 no confronto.

A pergunta sobre a presença de Neymar foi feita a Thiago Silva, que teve o microfone em mãos antes do técnico. O zagueiro, porém, repassou a dúvida ao treinador. “E aí, professor?” , perguntou Thiago. “Sim!”, respondeu Tite.

O atacante se lesionou ainda na estreia da seleção brasileira no Mundial, contra a Sérvia. Neymar teve um entorse no tornozelo direito, além de um edema ósseo na região. A volta do camisa 10 está de acordo com o planejamento do departamento médico, que previu desde o início o retorno do jogador apenas nas oitavas de final.

Via R7