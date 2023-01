Acidente com dois caminhões e carro atinge colmeia e vítimas são atacadas por enxame em SC

Dois caminhões e um carro acabaram atingindo uma colmeia na colisão.

Vítimas de um acidente na BR-280, envolvendo um carro e dois caminhões, em Porto União, no Oeste catarinense, foram atacadas por um enxame de abelhas, no início da tarde desta sexta-feira (27). Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), com a colisão, os veículos acabaram atingindo uma colmeia.

Ao chegar no local, os bombeiros encontraram us ocupante do carro, um Onix Prata, sendo atendidos por um médico que passava pelo local. As vítimas saíram do carro com ajuda de populares, por estarem sendo atacadas pelo enxame.

A motorista, de 25 anos de idade, estava consciente, orientada e com ferimento no tórax, por conta do impacto com o cinto de segurança. A jovem disse que era alérgica a abelhas e que foi picada. A mulher foi imobilizada e conduzida junto ao passageiro, um homem de 46 anos de idade, que estava consciente, orientado e sem ferimentos. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital São Braz.

A colisão também envolveu dois caminhões. Conforme os bombeiros, o motorista, de 44 anos, de um caminhão Mercedes-Benz, estava consciente, orientado e relatou que teria sido picado por abelhas, mas recusou encaminhamento ao hospital. Ele foi liberado após assinar termo de recusa.

Já o caminhoneiro, de 41 anos, que dirigia um Scania, não apresentava ferimentos e recusou atendimento. Ele também foi liberado após assinar termo de recusa. O local ficou aos cuidados da Policia Rodoviária Federal (PRF).

Com informações: Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC)