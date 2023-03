JOVEM VAI DORMIR DEBAIXO DO CAMINHÃO DA BANDA CORPO E ALMA E MORRE ATROPELADO NO FINAL DO BAILE EM SC

Banda Corpo e Alma emite Nota após acidente com morte envolvendo caminhão em Palmitos.

Gilmar Agapio de 21 anos de idade, morreu após ser atropelado pelo caminhão da Banda Corpo e Alma, o fato aconteceu por volta das 06h deste domingo (26), na Linha de Santa Lúcia, em Palmitos, Santa Catarina.

O jovem estaria dormindo no chão em baixo do caminhão, quando o motorista movimentou o veiculo e não notou o homem, e acabou passando por cima de Gilmar, que morreu no local.

De acordo com as primeiras informações, o jovem a princípio foi dormi debaixo do caminhão durante o baile que ocorria naquela localidade e aconteceu esta fatalidade.

Na manhã desta quarta-feira (29), a Banda Corpo e Alma emitiu nas redes sociais, uma Nota de Esclarecimento sobre o ocorrido, prestando condolências aos familiares e informando que estão colaborando com as autoridades para esclarecer o acidente.

Fonte: Grupo Noticias SC Curitibanos