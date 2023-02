Matrículas Abertas para o 1º e 2º Ano do Ensino Médio no Centro Educacional Dinâmico

O Centro Educacional Dinâmico, informa a todos que iniciará em 2023 o 1º e 2º Ano do Ensino Médio, com salas corporativas, preparando os estudantes para o futuro, única escola particular da cidade onde os estudantes do Fundamental II e Ensino Médio estudam com Chromebooks, a tecnologia em sala de aula, plataforma de educação baseada em dados, conteúdo construído em torno de práticas ativas.

E não para por aí, o ano de 2023 tem muita novidade, entre elas, um amplo laboratório de Ciências, Biologia e Química, onde os alunos aprendem na prática, Programa bilíngue, fluência na língua inglesa no final do ciclo escolar, nossos alunos um passo a frente, psicóloga, para nossos estudantes e professores, e falando em professores, formamos uma equipe altamente qualificada.

Convidamos a todos para conhecerem nossa escola e fazer parte da revolução educacional, venha agora mesmo e garanta o melhor futuro para seus filhos (a).

Colégio Dinâmico 49 3233-0909