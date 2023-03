Rapaz fica preso entre pneus de carretinha de trator no interior de São Joaquim

O Trem de Socorro, composto pelo ABTR-78 e ASU-413, foi acionado e deslocou até a localidade Corujas para o atendimento de vítima de acidente de trabalho.

Ao chegar no local foi constatado que se tratava de um masculino maior de 21 anos, que sofreu queda em meio ao pneus da carreta do trator, encontrava-se de costas, consciente, orientado, sinais vitais normais, apresentando ferimento lacerante em toda extensão anterior da perna e joelho direito (tíbia e fíbula) e fratura medial completa fechada do fêmur direito.

Após procedimentos de APH a vítima foi imobilizada em maca rígida e conduzida até o Hospital Sagrado Coração de Jesus.