Dois cães que caíram em  penhasco são salvos pelos Bombeiros de Bom Jardim da Serra

Uma operação de resgate ocorreu no município de Bom Jardim da Serra no último sábado, quando a equipe dos Bombeiros de Bom Jardim da Serra, a bordo da viatura AR-178, resgatou com sucesso dois cães que haviam caído em um penhasco nas proximidades do Cânion da Laranjeiras, na localidade de Santa Bárbara.

O chamado de socorro foi recebido às 09h04min, e a equipe imediatamente se dirigiu ao local do incidente. Ao chegar ao cenário desafiador, os socorristas se depararam com um penhasco impressionante de aproximadamente 200 metros de altura, onde os dois cachorros, identificados como Farrista e Thor, haviam caído.

Os desafios se mostraram ainda mais complexos quando os GPSs dos animais indicaram alturas diferentes da borda do penhasco: Farrista estava a cerca de 70 metros de altura, enquanto Thor estava a aproximadamente 120 metros.

O resgatista 1 (R1) se aventurou a descer até a altura indicada pelo GPS de Farrista e encontrou o animal sem ferimentos. Enquanto isso, o resgatista 2 (R2) desceu até a posição de R1, permitindo que este último continuasse sua descida até onde Thor estava preso.

Para garantir a segurança dos cães e facilitar o resgate, os socorristas confeccionaram cadeirinhas em forma de “X” para ambos os animais. A equipe que permaneceu na superfície realizou o içamento dos cães usando a técnica de redução de força 4×1.

A operação culminou em um final feliz, com ambos os cães sendo resgatados com sucesso e entregues ao alívio e alegria de seus donos. A dedicação e coragem da equipe da OBM de Bom Jardim da Serra demonstram o compromisso desses profissionais com o bem-estar não apenas da comunidade, mas também de seus queridos animais de estimação.