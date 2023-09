Epagri lança Programa POLINIZA SC durate a abertura da 23ª Festa Nacional da Maçã

A 23ª Festa Nacional da Maçã, contou com a presença da Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina), juntamente com a Cidasc (Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina) e a Ceasa (Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina), entidades vinculadas à Secretaria de Estado da Agricultura. O Secretário da Agricultura Valdir Colatto aproveitou a festa da Maçã para lançar o programa POLINIZA/SC, que tem por objetivo apoiar os agricultores na atividade de polinização de culturas de importância agrícola através do programa Fomento AGRO.



Participaram com o Governador no evento, além do Secretário da Agricultura, Valdir Colatto, a Secretária da Saúde, Carmen Zanotto, a secretária de Assistência Social, Maria Helena Zimmermann, a Deputada Federal Júlia Zanatta e os Deputados Estaduais Marcius Machado e Lucas Neve

O evento, que reuniu um grande número de visitantes, proporcionou uma oportunidade única para os agricultores conhecerem de perto o trabalho e os programas oferecidos pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Agricultura. Um dos destaques desse encontro foi o Programa POLINIZA SANTA CATARINA, que tem como principal objetivo organizar, valorizar e proteger as abelhas na polinização, trazendo benefícios significativos para a produtividade de frutas, hortaliças e grãos no estado.

O POLINIZA SC também desempenhará um papel crucial no monitoramento e alerta sobre o uso adequado dos defensivos agrícolas, visando evitar a mortandade e a redução do tempo de vida das abelhas. A intoxicação do mel e a eliminação de colmeias são problemas graves que o programa busca prevenir.

O lançamento oficial do Programa POLINIZA SC aconteceu durante a 23ª Festa Nacional da Maçã e foi conduzido pelo atual Secretário da Agricultura, Valdir Colatto. O evento contou com a presença de técnicos da Epagri, Cidasc e Ceasa, além de representantes da FAASC (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina).

O POLINIZA SC representa mais um passo importante na busca pela sustentabilidade e pelo fortalecimento da agricultura em Santa Catarina. Com a proteção das abelhas e a promoção da polinização, o estado pretende garantir uma produção agrícola saudável e abundante, beneficiando tanto os agricultores quanto os consumidores.

A 23ª Festa Nacional da Maçã serviu como um palco ideal para apresentar esse programa inovador, que promete contribuir significativamente para o desenvolvimento agrícola e econômico de Santa Catarina. A presença da Epagri e das instituições vinculadas à Secretaria de Estado da Agricultura demonstra o compromisso do governo em apoiar e promover a agricultura no estado.

O Programa POLINIZA SC é mais uma prova de que Santa Catarina está na vanguarda das práticas agrícolas sustentáveis e que está trabalhando ativamente para garantir um futuro promissor para seus agricultores e para o setor agrícola como um todo.