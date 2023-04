Governador se reúne com empresários chineses para discutir unidade de operação no Sul de Santa Catarina

O governador Jorginho Mello esteve reunido com a diretoria da empresa chinesa Eikto, que produz células, módulos e sistemas de baterias de lítio, para debater as perspectivas de crescimento e desenvolvimento na região do Sul do estado. Os empresários chineses confirmaram o interesse em investir em Santa Catarina, especificamente no município de Laguna, onde já alugaram um terreno provisoriamente.

Para o governador, é uma oportunidade para que mais empresas possam investir em Santa Catarina. “Nosso estado é rico, temos regiões prósperas como o Sul, que tem os portos. O faturamento neste primeiro ano será de aproximadamente R$ 30 milhões. O Governo está estudando uma forma de ajudar, viabilizando condições para que eles se instalem definitivamente aqui”, disse o governador.

A empresa, que é a maior exportadora da China no setor e está presente em 44 países, tem como foco na produção atender as necessidades náuticas, de telecomunicações ou de equipamentos de movimentação de materiais. Os benefícios são vários, tanto para o meio ambiente, como a redução da emissão de carbono, quanto para os consumidores, pois a duração das baterias é de 10 anos, com monitoramento do produto direto da China. A previsão é de gerar aproximadamente 150 empregos diretos e indiretos para a cidade e região.

Também participaram da reunião os secretários Estener Soratto (Casa Civil), Beto Martins (Portos, Aeroportos e Ferrovias), Marcelo Fett (Ciência, Tecnologia e Inovação) e Juliano Froehner (Articulação Internacional).

Por : SECOM