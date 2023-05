Adolescente cai em trilha e é socorrida de helicóptero

Uma adolescente de 16 anos precisou ser levada de helicóptero para o hospital após cair em uma trilha na manhã deste domingo (21). De acordo com o CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina), a jovem estava acompanhada da avó e de outras pessoas quando decidiu saltar de uma pedra à outra e caiu de joelhos. O caso aconteceu na trilha da Lagoinha do Leste, em Florianópolis.

A adolescente já tinha histórico de lesão no joelho, o que causou ainda mais dor à paciente que torceu a articulação, segundo os Bombeiros. Após os primeiros socorros, a menina precisou ser levada para o Hospital Celso Ramos, na região central da cidade, para receber atendimento.

Questionados, a equipe do Corpo de Bombeiros explicou que a adolescente estava estável quando foi levada para o atendimento, mas que não há informações do estado atual da vítima.

O site oficial do TripAdvisor, especializado em viagens, alerta para os perigos da trilha da praia da Lagoinha do Leste. Apesar da imagem exuberante do local, é preciso esforço e preparo físico para subir o terreno irregular até a chegada da praia. No entanto, há opções de chegada por barcos, que custam em média R$ 25.