Queda Inusitada: Idosa é Resgatada Após Cair em Túmulo no Cemitério da Penha em Lages

No início da manhã de 26 de outubro de 2023, uma equipe do atendimento pré-hospitalar da OBM (Organização de Bombeiros Militares) de Lages, composta por uma viatura ASU-481, foi acionada para prestar assistência a uma idosa que havia sofrido uma queda no Cemitério da Penha, na cidade de Lages. A vítima, uma mulher idosa, estava em uma situação delicada após cair dentro de um jazigo, exigindo a intervenção rápida e habilidosa dos socorristas.

De acordo com informações iniciais, a idosa encontrava-se sobre a pedra de mármore do jazigo quando esta cedeu, resultando em uma queda de aproximadamente 2 metros no interior do jazigo. O estado da paciente era preocupante, uma vez que ela apresentava uma fratura exposta no tornozelo, tornando imperativo um atendimento imediato.

A equipe do ASU-481, ao chegar ao local da ocorrência, prontamente iniciou os procedimentos de socorro. Diante da complexidade da situação, foi necessário o acionamento do ABTR-105, outra viatura de resgate, para prestar apoio. Com a chegada da segunda equipe, os bombeiros puderam contar com os recursos necessários para efetuar o resgate com segurança e eficiência.

A primeira medida tomada pela equipe de resgate foi a imobilização da vítima em uma maca rígida, seguida pela aplicação de um colar cervical para evitar qualquer movimento que pudesse agravar suas lesões. Uma atenção especial foi dada à fratura exposta no tornozelo da paciente, garantindo que a área afetada estivesse protegida durante todo o processo.

Com a vítima devidamente preparada para o resgate, os socorristas utilizaram técnicas de salvamento em altura e cordas para retirá-la com segurança do jazigo. Esse processo exigiu precisão e habilidade por parte da equipe, uma vez que a paciente encontrava-se em uma posição delicada. A segurança e o bem-estar da idosa eram prioridades absolutas.

Após o resgate bem-sucedido, a idosa foi conduzida para o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres (HNSP) em Lages, onde receberia o atendimento médico necessário. A ação rápida e coordenada das equipes de resgate e o uso de técnicas especializadas foram cruciais para garantir o melhor atendimento possível à paciente em uma situação tão desafiadora.