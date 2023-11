Jovem de 18 anos morre afogado em represa durante atividade escolar

Um jovem de apenas 18 anos morreu afogado em uma represa no município de Mafra, no Planalto Norte de Santa Catarina. O acidente aconteceu na localidade conhecida como Cachoeira dos Beckers.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima havia sido retirada da água por um homem de 58 anos, com o uso de ganchos e cordas, e uma terceira pessoa tentou reanimá-la, mas o jovem não resistiu.

Ao chegarem ao local, na Estrada Geral Avencal de Cima, os bombeiros fizeram a avaliação do rapaz, e constataram a ausência de sinais vitais. As polícias Militar, Civil e Científica foram acionadas.

Ainda de acordo com os bombeiros, o rapaz afogado estava em um grupo de estudantes de uma escola, que fazia visita ao local onde ocorreu o acidente. O jovem era aluno do 2º ano do ensino médio. A vítima foi identificada como Lucas Soares Lisboa.