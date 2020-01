Vereador diz que “Proibição de Horas Extras” é Covardia e que o Poder Público está escondendo a verdade

O Vereador do PDT de São Joaquim, Joaquim Costa Borges Jr, reagiu com austeridade contra uma publicação do Poder Executivo após a emissão de um Decreto “Proibindo as Horas Extras” no município de São Joaquim. O Decreto foi promulgado no dia 31 de Dezembro de 2019. Segundo o Vereador o Decreto não condiz com a verdade e que é uma covardia jogar uns contra os outros.

O Decreto foi, também, publicado nas redes sociais como sendo culpa “única” e “exclusiva” dos Vereadores por proibir as horas extras para os funcionários, estendendo, inclusive a responsabilidade pelas estradas da safra de 2020 não terem o mesmo desenvolvimento dos anos anteriores.

O Vereador do PDT respondeu posteriormente em sua rede social que, além de ser um ato de covardia, em momento algum foi PROIBIDO a realização das Horas Extras pela Câmara de Vereadores.

Veja na íntegra o esclarecimento do Vereador sobre as Horas Extras no Município de São Joaquim:

Veja o documento aprovado pela Câmara de Vereadores: