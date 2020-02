Escolinha do Gibi vence segunda partida de goleada nos Jogos Abertos de São Joaquim

A Escolinha do Gibi é uma das equipes participantes dos 30º Jogos abertos de São Joaquim, a equipe de futsal feminino venceu a segunda partida de goleada na competição.

O jogo foi disputado no Ginásio de Esportes Juraci Santos na última sexta-feira (14), entre as equipes Atlético Clube Serrano e Escolinha do Gibi.

O time do Gibi mais uma vez se mostrou superior em quadra, venceu o Atlético pelo placar de 10 a 01 e garantiu mais três pontos na competição.

Dionata Costa – Assessoria de Imprensa Escolinha do Gibi