PREVISÃO DO TEMPO PARA OS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2020.

TERÇA-FEIRA

Áreas de instabilidades associadas ao aprofundamento de um cavado (área de baixa pressão) e a formação de uma frente fria na região Sul do Brasil, proporcionam pancadas de chuva com trovoadas no decorrer do dia entre os setores do Oeste, Meio Oeste incluindo algumas áreas do Centro e Serra (mais nas áreas perto do RS). Risco de temporais (chuva forte, raios, granizo e ventania – eventuais transtornos) com destaque para o Oeste e Meio Oeste. Demais áreas, sol e nuvens e pancadas mal distribuídas entre a tarde e noite. Algumas áreas do Nordeste e Litoral do estado, podem passar sem o registro de chuva.

Temperatura em elevação. Mínimas entre 8/11°C (região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Urupema). Máximas variando entre 29/32°C em pontos do Vale do Itajaí, Grande Fpolis e Litoral.

Litoral Sul: Criciúma, Tubarão, Urussanga, Araranguá.

*Nordeste: (Planalto Norte, Vale do Itajaí e Litoral Norte): Mafra, Rio do Sul, Joinville, Itajaí.

Litoral Central ou Grande Fpolis; Florianópolis.

Planalto Sul: Lages, Campos Novos, S.Joaquim, B.Retiro.

Meio Oeste/Centro: Fraiburgo, Curitibanos, Lebon Régis, Videira, Caçador, Joaçaba.

Oeste: Chapecó, Concórdia, Xanxerê, Ponte Serrada, Irani.

Extremo Oeste: São Miguel do Oeste, Itapiranga, Maravilha.

**Temporal; chuva intensa, granizo e ventania.

QUARTA-FEIRA

Condição de tempo instável e chuvoso com eventuais trovoadas no decorrer do dia com eventuais intervalos de melhoria. Risco de temporal em SC com chuva forte, raios, granizo e ventania. O tempo melhora rapidamente no final do dia e noite do Oeste ao Litoral Sul e mais no fim da noite nas demais áreas.

Queda acentuada a noite com frio em SC, especialmente no Topo da Serra.

MASSA DE AR FRIO A CAMINHO NA QUINTA E SEXTA-FEIRA!

►QUINTA (27), SEXTA-FEIRA (28) E FINAL DE SEMANA COM TEMPERATURA ABAIXO DO NORMAL PARA ÉPOCA DO ANO COM MADRUGADAS BEM FRIAS COM MARCAS EXPRESSIVAS E HISTÓRICAS PARA FEVEREIRO EM ALGUMAS ÁREAS DE SC.

► RISCO DE DANOS EM LAVOURAS DE ARROZ QUE TIVEREM EM FLORESCIMENTO NO SUL E MÉDIO/ALTO VALE DO ITAJAÍ. TAMBÉM COM RISCO PARA FEIJÃO EM FLOR DO OESTE AOS PLANALTOS, FICARÁ BEM ABAIXO DO PONTO CRÍTICO DA CULTURA.

► INDICATIVO DE GEADA ISOLADA NAS BAIXADAS DO TOPO DA SERRA E PONTOS ISOLADOS DO OESTE AO CENTRO (ACIMA DOS 900 m EM BAIXADAS E FUNDO DE VALES) DURANTE O AMANHECER DE QUINTA, NA SEXTA MAIS NO TOPO DA SERRA (PICOS PONTUAIS ENTRE 0/4°C NO AMANHECER MAIS FRIO, ATÉ NEGATIVO NÃO SE DESCARTA NO TOPO DA SERRA NA QUINTA.). DADOS DE HOJE COM POSSÍVEIS ALTERAÇÕES.

Geadas (dias) em 2020/topo da serra/SC

1 Janeiro

2 Fevereiro

0 março

0 abril

0 maio

0 junho

0 julho

0 agosto

0 setembro

0 outubro

0 novembro

0 dezembro

2020; 3 diaS/geada e 0 dias com marcas negativas em SC

0 DIAS COM NEVE

Curiosidade; dias com geada, 135 dias /2016, 123 dias/2010 e 120 dias/2017 E 106 dias/2018 (todos os meses com geada).

OBS;

EM 2016; 135 DIAS (RECORDE) COM GEADA NO TOPO DA SERRA (85 DIAS SÓ NO PÁTIO DA CLIMATERRA), 8 DIAS COM NEVE E 7 COM SINCELO. TEVE 68 DIAS COM MÍNIMAS NEGATIVAS NO TOPO DA SERRA E 70 DIAS EM SC. NA CLIMATERRA TIVEMOS 25 DIAS COM MÍNIMA NEGATIVA, RECORDE ERA EM 2013/2000 COM 22 DIAS.

2019 COM 40 DIAS COM MIN. NEGATIVA.

2020 COM – DIAS COM MIN. NEGATIVA.

SÃO JOAQUIM;

NA TERÇA-FEIRA

NASCER DO SOL; 06h: 09

PÔR DO SOL; 18h: 57

Tweets by Climaterra

https://www.facebook.com/pages/Climaterra-Meteorologia-e-Agronomia/619930311412125

► Piter Scheuer – Meteorologista – CREA/SC 154169-9



► Ronaldo Coutinho – Engenheiro Agrônomo – CREA/SC nº 26.681-3

►CLIMATERRA