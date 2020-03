PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO NA SEGUNDA-FEIRA.

PREVISÃO DO TEMPO PARA OS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2020

ABAIXO A PREVISÃO AGROMETEOROLÓGICA.

SÁBADO

Mantém o domínio de forte massa de ar seco e quente. O sol predominará e tempo seco.

Temperatura agradável no amanhecer para época do ano (mais nos planaltos e em áreas de baixadas/vales) e bem alta a tarde. Calor acentuado no Oeste, Meio Oeste e Litoral Sul. Mínimas entre 7/10°C (região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Urupema, alguma chance na região de Curitibanos a Fraiburgo). Máximas variando entre 38/41°C na região de Itapiranga e entre 36/39°C no Sul.

►Favorável a colheita, atividades ao ar livre em geral (evitar o serviço pesado durante o intervalo mais quente do dia). Tempo seco predominante.

►Em relação aos tratamentos verificar na bula se não a restrições a temperatura elevada e umidade mais baixa (nas principais áreas de produção picos abaixo dos 25/30%). Melhor durante madrugada/manhã e noite. O vento atrapalha em poucos momentos. Caso seja feito nas horas mais secas aumentar o tamanho da gota.

►Evitar ao máximo queimar lixo em áreas próximas de matas, campos ou reflorestamentos. Condições propícias a propagação do fogo.

►Condições péssimas para implantação de pastagens de inverno e qualquer outro tipo de plantio, solo muito seco nas principais áreas de produção. Se tiver condições de semear o pasto, melhor de segunda em diante nas principais bacias leiteiras e planaltos.

► Condições boas para escaldadura nos frutos (maçã) nos planaltos devido ao intenso calor aliado a muito sol.

►Atenção máxima no setor de aves e suínos devido ao forte calor. Manter a plena ventilação/refrigeração dos animais e muita água a disposição.

►Obs; bom para o lazer em parques aquáticos, praias, lagoas e rios com o devido cuidado e respeito a sinalização do local.

DOMINGO

Mantém o domínio de forte massa de ar seco e quente. O sol predominará e tempo seco.

Temperatura agradável no amanhecer para época do ano (mais nos planaltos e em áreas de baixadas/vales) e bem alta a tarde. Calor acentuado no Oeste, Meio Oeste e Litoral Sul

►Favorável a colheita, atividades ao ar livre em geral (evitar o serviço pesado durante o intervalo mais quente do dia). Tempo seco predominante. Ensolarado na maior parte do período.

►Em relação aos tratamentos verificar na bula se não a restrições a temperatura elevada e umidade mais baixa (nas principais áreas de produção picos abaixo dos 25/30%). Melhor durante madrugada/manhã e noite. O vento atrapalha em poucos momentos. Caso seja feito nas horas mais secas aumentar o tamanho da gota.

►Evitar ao máximo queimar lixo em áreas próximas de matas, campos ou reflorestamentos. Condições propícias a propagação do fogo.

►Condições péssimas para implantação de pastagens de inverno e qualquer outro tipo de plantio, solo muito seco nas principais áreas de produção. Se tiver condições de semear o pasto, melhor de segunda em diante nas principais bacias leiteiras e planaltos.

► Condições boas para escaldadura nos frutos (maçã) nos planaltos devido ao intenso calor aliado a muito sol.

►Atenção máxima no setor de aves e suínos devido ao forte calor. Manter a plena ventilação/refrigeração dos animais e muita água a disposição.

►Obs; bom para o lazer em parques aquáticos, praias, lagoas e rios com o devido cuidado e respeito a sinalização do local.

AVISO METEOROLÓGICO

► FIM DE SEMANA E SEGUNDA-FEIRA SOBRE O DOMÍNIO DE UMA INTENSA MASSA DE AR SECO E QUENTE (DIAS 14 A 16). VÁRIAS CIDADES ACIMA DOS 36/39°C NO PICO DO CALOR E ALGUMAS ESTAÇÕES ENTRE 39/42°C. MARCAS HISTÓRICAS PONTUAIS PODEM SER REGISTRADAS EM MUITAS CIDADES.

►TEREMOS O AGRAVAMENTO DA ESTIAGEM EM SC E AS CONDIÇÕES DE PROPAGAÇÃO DE FOGO FICAM PROPICIAS NA PRÓXIMA SEMANA.

►É RECOMENDÁVEL A ECONOMIA DE ÁGUA E EVITAR O MÁXIMO POSSÍVEL A QUEIMA DE LIXO EM AMBIENTES DE CAMPO E JOGAR CIGARRO ACESSO NA BEIRA DAS RODOVIAS.

►O TEMPO SECO FAVORECE AS ATIVIDADES AO AR LIVRE COMO A COLHEITA E TRATAMENTOS NAS LAVOURAS, PORÉM PREJUDICA MUITO NAS CULTURAS EM ANDAMENTO E NA IMPLANTAÇÃO DAS PASTAGENS DE INVERNO.

DADOS DE HOJE, SUJEITOS A ALTERAÇÕES!

Geadas (dias) em 2020/topo da serra/SC

1 Janeiro

3 Fevereiro

1 março

0 abril

0 maio

0 junho

0 julho

0 agosto

0 setembro

0 outubro

0 novembro

0 dezembro

2020; 5 dias/geada e 0 dias com marcas negativas em SC

0 DIAS COM NEVE

Curiosidade; dias com geada, 135 dias /2016, 123 dias/2010 e 120 dias/2017 E 106 dias/2018 (todos os meses com geada).

OBS;

EM 2016; 135 DIAS (RECORDE) COM GEADA NO TOPO DA SERRA (85 DIAS SÓ NO PÁTIO DA CLIMATERRA), 8 DIAS COM NEVE E 7 COM SINCELO. TEVE 68 DIAS COM MÍNIMAS NEGATIVAS NO TOPO DA SERRA E 70 DIAS EM SC. NA CLIMATERRA TIVEMOS 25 DIAS COM MÍNIMA NEGATIVA, RECORDE ERA EM 2013/2000 COM 22 DIAS.

2019 COM 40 DIAS COM MIN. NEGATIVA.

2020 COM – DIAS COM MIN. NEGATIVA.

SÃO JOAQUIM;

NO SÁBADO

NASCER DO SOL; 06h: 21

PÔR DO SOL; 18h: 38

