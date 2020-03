Jair Bolsonaro teria testado positivo para teste de Coronavírus

De acordo com as informações da Coluna Esplanada, do Jornal O Dia, do jornalista Leandro Mazzini O presidente da República, Jair Bolsonaro, teria positivo para a covid-19, doença causada pelo coronavírus. O teste inicial foi realizado após a chegada da comitiva dos Estados Unidos. A contraprova já foi realizada e o resultado sai nesta sexta-feira. Prestes a completar 65 anos, o presidente apareceu ontem (12) em uma live no Facebook utilizando uma máscara no rosto.

O presidente esteve em contato com seu secretário da Comunicação, Fábio Wajngarten, que também testou positivo para a doença.

Wajngarten esteve também com o presidente Donald Trump. Entre o final da tarde e o início da noite de quarta-feira, o grupo passou a receber ligações do gabinete da Presidência pedindo que diante de qualquer sintoma fizesse o comunicado imediatamente e procurasse um hospital militar em Brasília para fazer os exames, segundo integrantes da comitiva que falaram com o Estado em caráter reservado. Bolsonaro completa 65 anos no dia 21.

Isso pode preocupar e muito o Presidente Americano Donaldo Trump que esteve em contato direto com o Presidente Brasileiro e com o Secretário Fábio Wajngarten.

Veja a lista completa de quem esteve na comitiva:

Primeira-dama, Michelle Bolsonaro

Ministro de Estado das Relações Exteriores, Ernesto Araújo

Ministro de Estado da Defesa, Fernando Azevedo e Silva

Ministro de Estado de Minas e Energia, Bento Costa

Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno

Governador do Paraná, Ratinho Júnior

Chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas, Raul Botelho

Senador Jorginho Mello (PL/SC)

Senador Nelsinho Trad (PSD/MS)

Deputado Eduardo Bolsonaro (PSL/SP)

Deputado Daniel Freitas (PSL/SC)

Embaixador Nestor Forster

Embaixador João Mendes

Assessor internacional, Filipe Martins

Secretário Especial de Comunicação Social, Fábio Wajngarten

Presidente da Embratur, Gilson Machado Guimarães Neto

Presidente da Apex, Ricardo Segovia Barbosa

Chefe de Operações da Apex Brasil para a América do Norte, Juarez Leal

Secretário Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, Marcos Troyjo

Secretária Especial do PPI, Martha Seillier

Secretário de Aquicultura e Pesca do MAPA, Jorge Seif

Veja a informação completa na coluna do Jornal O Dia:

https://odia.ig.com.br/colunas/coluna-esplanada/2020/03/5881947-primeiro-exame-de-bolsonaro-testa-positivo-para-coronavirus.html#foto=1

A Americana FOX também noticiou que o Presidente Brasileiro teria dado positivo para o Corona Vírus

https://www.foxnews.com/world/brazil-bolsonaro-tests-positive-coronavirus

Já o filho do Presidente Eduardo Bolsonaro, relatou em seu twitter que há muito boato e pouca informação e que os teste foi para os Estados Unidos e ainda não foi concluído…

ATUALIZAÇÃO: