Geada permanece na Serra Catarinense e Abril segue parecido com o frio de 1978

A Serra Catarinense registrou a 13ª geada do mês de Abril e com temperaturas próximas de 0ºC durante o amanhecer desta segunda (20).

De acordo com o Climaterra, o abril de 2020 segue semelhante ao mês de abril de 1978 onde tivemos condições também atípicas de frio para esta época do ano.

Em São Joaquim, no Complexo dos Vinhedos foi possível fotografar mais uma uma geada com os campos recobertos por uma fina camada de gelo que se formou durante a madrugada. De acordo com a Rede de Estações Keiser, a temperatura no local chegou a assinalar 2.2ºC pouco antes do nascer do sol. A menor temperatura foi registrada na cidade de Painel onde assinalou a marca de 0.8ºC pela estação G. Hugen.

Mínimas abaixo dos 6°C em SC

0,8 Painel/G.Hugen

0,9 B.Jardim/F.Keiser

1,1 S.Joaquim/F.K

2,4 Urupema*

2,6 Urubici/F.K

3,8 Fraiburgo/F.K

4,2 Água Doce/DSoares

5,7 Lebom Régis/DSoares

*Epagri

12,1 Florianópolis/T.Ruas

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Imagens Mycchel Legnaghi