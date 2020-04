Frio de 1,2°C marca o amanhecer de São Joaquim no alto da Serra Catarinense

As temperaturas na Serra Catarinense continuam baixas neste mês de abril, com mínimas próximas de 0ºC em outra madrugada gelada e durante o amanhecer desta quinta (23) um frio constante e particularmente incomum para esta época do ano, se assemelhando muito com o mês de abril de 1978.

A menor temperatura foi registrada no Vale do Pericó com 1,2ºC de acordo com a rede de Estações Keiser. Na cidade de São Joaquim, próximo ao centro a temperatura foi amenas. Um denso nevoeiro recobriu grande parte do município e houve formação de geada em algumas áreas de baixada.

Essa foi a 16º geada de abril e de número 21 do ano de 2020.

Outro amanhecer frio em vários pontos de SC.

As mínimas abaixo dos 6°C:

1,2 S.Joaquim/F.Keiser

2,4 Fraiburgo/F.K

2,6 Urupema*

2,8 Painel/G.Hugen

4,1 Água Doce/DSoares

4,7 L.Régis/DSoares

4,9 B.Jardim/F.K

5,5 Monte Castelo*

5,9 Curitibanos/UFSC*

5,9 Joinville/Serra/DSoares

*Epagri

14,2 Florianópolis*

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Imagem Mycchel Legnaghi