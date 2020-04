Campanha Águias Solidárias chega a São Joaquim – Você quer fazer parte desta ação?

Pensando na dificuldade que toda a região serrana está passando em virtude da pandemia da Covid-19, a 5ª. Base de Aviação da Polícia Militar, sede do Águia 4, vem desenvolvendo o Águias Solidárias.

A campanha começou em Lages com arrecadações e distribuições de alimentos não perecíveis, material de higiene/limpeza e rações para cães e gatos.



Essa semana o comandante da 5ª. Base, Tenente Coronel PM Marcos Paulo Rangel, através de parceria com o projeto Ama-te, algumas entidades e vários voluntários, levou o Águias Solidárias para cidade de São Joaquim.

“Como a região da Amures é nossa área de atuação, levamos o Águias Solidárias para uma das cidades mais frias do Brasil e assim podermos amenizar a necessidade de famílias carentes, afinal, o Batalhão de Aviação da Policia Militar (BAPM) em sua plataforma multimissão tem como prioridade a segurança e bem estar da sociedade como um todo” fala o Tenente Coronel Rangel.

O projeto Ama-te, criado pela empresária Mayara Pinto e outras mulheres joaquinenses, é encarregado de fazer a frente das arrecadações e distribuição de pontos de coleta por toda cidade.

Voluntários do Lions Clube, Jeep Clube, Rotaract e imprensa local, estão trabalhando para levarem a campanha Águias Solidárias ao conhecimento de todos os joaquinenses e estão realizando a coleta das doações.

As distribuições, serão feitas a cada 15 dias para famílias que vivem nas localidades do interior de São Joaquim. Em breve haverá o dia D de arrecadações com a participação do Águia 4 e todos os colaboradores que estão trabalhando na campanha.

Todas as informações serão postadas nas redes sociais da 5ª. Base, Projeto Ama-te e nas redes dos parceiros da campanha. Para realizar sua doação, haverá pontos de arrecadação em toda a cidade de São Joaquim, em breve iremos informar.

Fonte: Assessoria de Imprensa 5ª. Base de Aviação da Policia Militar.