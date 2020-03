Coronavírus: População se acumula em frente a Agências Bancárias de São Joaquim

Após o Decreto do Governador de Santa Catarina liberar agências bancárias e casas lotéricas para funcionarem de forma restritiva, a cidade de São Joaquim registrou um intenso movimento na manhã desta segunda-feira (30).

As atividades haviam sido retomadas por volta das 10h e as unidades bancárias realizaram alguns de seus expedientes de forma restritiva. O acesso aos terminais eletrônicos estão condicionado a poucas pessoas por vez, muitos bancos não atenderam nas mesas e caixas presenciais, mesmo assim uma grande multidão se concentrou no Boulevard da Rua Manoel Joaquim Pinto para efetuar suas tarefas bancárias, fazendo exatamente o contrário do que posicionava os protocolos emitidos pelas autoridades quando pediam o não aglomero público diante da Pandemia do Coronavírus.

Os servidores da Vigilância Sanitária tiveram muito trabalho para orientar a multidão para se distanciar, pelo mínimo cerca de 1,5m.

Uma senhora de 73 anos era uma dessas pessoas que estava na fila, ao ser questionada o que fazia ela respondeu:

-“Eu vim aqui para cancelar um dos cartões, já que eu tenho dois e só vou precisar de um.”

Os especialistas informaram que as pessoas evitem de ir nas agências bancárias e só vão em caso de grande necessidade, tarefas simples, como no caso da aposentada que queria apenas cancelar o cartão não seria necessário neste momento de grande risco diante da Pandemia do Cornavírus.