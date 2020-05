Serra Catarinense tem temperatura negativa, geada e belas paisagens no começo de Maio

A Serra Catarinense obteve a primeira negativa e consequentemente a primeira geada do mês de maio de 2020 durante o amanhecer desta sábado (02).

A menor temperatura foi registrada no Bairro Jardim Bandeira, próximo ao centro da cidade de São Joaquim, pela Rede de Estações Keiser que assinalou a marca de -1,5ºC.

Muitas áreas na cidade ficaram recobertas com uma fina camada de gelo, tanto nos campos quanto em cima dos carros. Mas foi no Complexo dos Vinhedos é que a geada se mostrou com maior intensidade, provocando uma bela paisagem digna do inverno serrano em pleno estação de outono.

Essa foi a 9ª marca negativa no estado de Santa Catarina em 2020 e já somando 25 dias de geadas.

As mínimas no estado:

-1,5ºC São Joaquim/Estações Keiser

-1,1ºC Bom Jardim da Serra/Estações Keiser

0,9ºC Urupema/Eapgri-Ciram

2,3ºC Painel/G.Hugen

4,3ºC Urubici/Estações Keiser

4,3ºC Agua Doce/D.Soares

4,6ºC Bom Retiro/Eapgri-Ciram

4,6ºC Fraiburgo/Estações Keiser

14,3 Florianópolis/Epagri-Ciram

(Piter Scheuer e Ronaldo Coutinho)

Veja o vídeo:

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online