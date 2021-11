Grave acidente! Avião de Marília Mendonça cai em Minas Gerais

A informação que chega é de que o avião que levava a cantora sertaneja Marília Mendonça caiu na tarde desta sexta-feira (5/11) no município de Caratinga, na Região do Vale do Rio Doce em Minas Gerais.

A informação já foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora. O Corpo de Bombeiros que recebeu a chamada por volta de 15h30.

Avião caiu com ela e mais quatro pessoas em Minas Assessoria diz que ela já foi resgatada, mas bombeiros não confirmam e dizem que estão trabalhando no resgate.

De acordo com as informações, em princípio, há feridos dentro da aeronave e ainda não foi informado o quadro de saúde delas.

ATUALIZAÇÃO:

Assessoria disse inicialmente que a cantora está bem e que foi resgatada; Corpo de Bombeiros não confirma, ainda, o resgate da cantora e estado de saúde dos ocupantes da aeronave. O trabalho de resgate continua e já se fala em mortos em meio ao trabalho feito pelos bombeiros.

Mas o que chama a atenção é esse twit que mostra a segunda vítima tendo o seu corpo coberto: