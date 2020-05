Gata entra no hospital carregando filhote e se recusa a sair sem ser atendida

Mãe é mãe em qualquer espécie, não tem jeito.

O amor de mãe é a força mais poderosa do mundo!

Não importa o que ela precise fazer, uma mãe quando quer ajudar e proteger a sua cria faz absolutamente qualquer coisa. Prova disso é o que essa gata fez, tornando-a famosa nas redes sociais de todo o planeta ao ser registrada entrando no hospital com o seu filhote carregado no focinho pra pedir ajuda.

A gata não tinha ajuda para criar os seus filhotes e quando um deles ficou doente, ela não teve alternativa que não procurar um hospital e pedir por assistência. Parece até impossível que isso aconteceu, mas aconteceu. Foi real.

Sem abandoná-lo, ela pegou o seu filhote pelo focinho e foi até o hospital mais próximo para encontrar ajuda. Eles entraram pela porta da frente da clínica em questão e foram até a sala de espera até que alguém finalmente atendessem ambos.

Os profissionais da saúde do lugar ficaram abismados de tão surpresos com a inteligência e comportamento da gata.

Eles cuidaram do filhote enquanto a mãe esperou pacientemente sentada do lado de fora na sala de espera.

A cena obviamente foi registrada por um usuário do Facebook e colocada nas redes sociais, onde viralizou por vários lugares pela cena incrível e emocionante.

O amor de mãe faz tudo, pensa em tudo, sente tudo. Ninguém pode discordar disso, não importa a espécie.

Com informações UPSOCL – Fotos: Reprodução do perfil @Jamushi7