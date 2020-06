Serra Catarinense registra a Geada de “número 50” no ano de 2020

A Serra Catarinense voltou a ter registros de forte geada durante o gélido amanhecer deste domingo (14) quando as temperaturas da Rede de Estações Keiser assinalaram a mínima de -2.9ºC em São Joaquim.

Em consequência da temperatura negativa uma forte geada recobriu os campos e as paisagens em toda a parte do município, desde o centro, onde os carros ficaram recobertos por uma considerável camada de gelo e até mesmo no interior onde a vegetação ficou branquinha como a neve nos campos de altitude da Serra Catarinense.

Essa foi a geada de número 50 somente no ano de 2020 e 34 dias com marcas negativas em SC.

As mínimas abaixo dos 4°C

-2,9 S.Joaquim*

-2,6 Urupema**

-2,6 B.Jardim*

-2,4 Urubici*

-0,4 Água Doce/DSoares

0,1 Vargem Bonita*

0,4 L.Régis/DSoares

0,5 Rio Rufino**

0,6 Painel**

0,7 Curitibanos/UFSC**

1,2 Lages**

1,2 Campo Belo do Sul**

1,4 Ponte Alta do Norte**

1,7 S.Cristóvão do Sul**

1,8 Frei Rogério**

1,9 Campos Novos/Inmet

1,9 Brunópolis**

1,9 Abdon Batísta**

2,6 Palmeira**

2,6 B.Retiro*

2,7 Ponte Serrada**

2,9 Maravilha**

3,1 Otacílio Costa**

3,2 Vargem**

3,2 Timbé do Sul**

3,3 Celso Ramos**

3,3 Monte Castelo**

3,7 Mondaí/F.Backendorf

3,7 Iporã do Oeste/Jean W.Thums

3,8 Itapiranga**

3,9 Turvo/Mário

*Fernando Keiser

**Epagri

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Veja o Vídeo da Geada no Complexo dos Vinhedos em São Joaquim:

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online