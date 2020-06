Mulher tem alta após ficar mais de um ano internada com leucemia em hospital de câncer

A mineira Roberta Tardelli, de 45 anos, se mudou de Uberlândia para São Paulo no começo de 2019 para tratar uma leucemia no IBCC Oncologia, o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. Depois de mais de 365 dias seguidos internada, ela recebeu alta na quinta-feira (11) e pôde voltar para casa com a família.

Roberta foi diagnosticada em setembro de 2017 com leucemia mieloide aguda, um câncer agressivo que acomete a medula óssea do paciente. Desde o diagnóstico, a mineira passou a viajar para São Paulo com frequência para realizar o tratamento.

No Dia das Mães de 2018, veio uma boa notícia: Roberta passaria por um transplante de medula óssea doada pelo seu próprio filho, Felipe, que era um doador compatível com a paciente.

Apesar da felicidade de ter realizado o transplante, a mineira teve complicações logo após cirurgia: ela sofreu teve três paradas cardíacas e foi internada diversas vezes.

No dia 28 de dezembro de 2018, Roberta recebeu a notícia da recidiva da leucemia e passou pelo processo de quimioterapia. Na última sessão, precisou ser internada novamente.

No final de janeiro de 2019, a paciente teve mais um diagnóstico complicado: dessa vez, de uma GHVD (Graft-versus-host disease) ou em português DECH (Doença do Enxerto Contra o Hospedeiro), condição em que as células da medula óssea do doador atacam o organismo do receptor.

Em março daquele ano, Roberta começou a apresentar confusão mental e precisou ser internada na Unidade de Terapia Intensiva, UTI, do IBCC Oncologia.

“Não me lembro de nada, mas acredito muito no poder da oração, nunca me senti só. O único motivo que vejo para minha recuperação é a fé que tenho em Deus, o amor a meu esposo e filhos”, conta a mineira.

Após mais de um mês na UTI, Roberta precisou ficar mais alguns meses internada. Além da recuperação da doença, ela também havia perdido os movimentos do corpo e precisava passar por fisioterapia intensiva.

“Quando eu olho para trás e vejo que eu não tinha os movimentos e depois já estava mexendo as mãos e andando de andador foi uma vitória, pouco a pouco tudo foi melhorando”, lembra Roberta.

Na quinta, quando recebeu alta, os profissionais de saúde que cuidaram de Roberta por mais de um ano aplaudiram a paciente enquanto ela deixava o hospital, recuperada.

O médico que cuidou do caso, o oncologista Roberto Luiz Silva, explica que ainda é cedo para falar em cura, já que o paciente de câncer precisa ser acompanhado de perto por cinco anos depois do término do tratamento. Mas “Roberta está em remissão completa (paciente que não tem mais nenhuma evidência da doença) e a medula dela é 100% compatível”, diz Silva.

Roberta voltou para Minas Gerais na sexta-feira (12), passou bem durante a viagem e já está com a família em casa.

