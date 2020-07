Caminhão carregado de plástico tomba na Mantiqueira em Bom Jardim da Serra

Um caminhão carregado de plástico reciclável tombou por volta das 02h40 min da madrugada desta quinta-feira (16), na rodovia SC-390, Km 380,100 Localidade da Mantiqueira, município de Bom Jardim da Serra – SC.

Um homem de 28 anos dirigia o caminhão com placas de São Ludgero, ele foi conduzido ao Hospital de Bom Jardim da Serra para avaliação e atendimento médico, no veículo não havia passageiro. A ocorrência foi atendida pelo P 21 do mirante da Serra do Rio do Rastro.

Com informações do 21°Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra