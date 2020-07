Vale do Caminhos da Neve registra geada durante gélido amanhecer de 22 de Julho

A Cidade de São Joaquim teve novamente a formação de geada fraca durante o gélido amanhecer de 22 de Julho, o registro foi feito no Vale do Caminhos da Neve onde uma fina camada de gelo recobriu a vegetação em uma área isolada na baixada de cerca de 1200m.

Essa foi a geada de número 73 no topo da Serra Catarinense.

Mínimas abaixo dos 8°C em SC.

0,5 B.Jardim*

1,2 Água Doce*

1,2 Urupema**

1,3 Painel/G.Hugen

1,4 Vargem Bonita*

1,9 S.Joaquim/Tadeu

2,8 L.Régis*

2,9 Urubici**

3,1 Fraiburgo*

3,6 Joinville/serra/DSoares

3,8 Curitibanos/UFSC**

4,6 Rio Rufino**

5,5 Otacílio Costa**

5,5 Frei Rogério**

6,0 S.Bento do Sul**

6,0 Caçador/Inmet

6,1 Bom Retiro**

6,3 Rio Negrinho**

6,5 Santa Cecília*

6,5 Monte Castelo**

6,6 Major Vieira/Inmet

6,6 Itaiópolis**

7,1 Mafra**

7,1 Brunópolis**

7,4 Bela vista do Toldo**

7,5 Campo Alegre**

7,4 Papanduva**

7,4 Vargem**

7,5 Rio das Antas**

7,6 Três Barras**

7,8 Lages**

11,1°C Florianópolis/Sertão do Ribeirão/T.Ruas.

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Veja o Vídeo:

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online