Vale do Caminhos da Neve recoberto de gelo em mais um amanhecer gelado de Agosto de 2020

O mês de agosto de 2020 já assinalou a sua terceira temperatura negativa consecutiva e trazendo mais uma espetacular geada nas baixadas das cidades mais frias da Serra Catarinense.

Em São Joaquim, no Vale do Caminhos da Neve, os campos ficaram recobertos por uma considerável camada de gelo deixando o visual branquinho na tipicidade do inverno na Serra Catarinense.

A menor temperatura foi registrada pela rede de Estações Keiser em Bom Jardim da Serra que marcou -2,6ºC

Já são 56 dias com mínima negativa em 2020 e geou em pontos do Oeste, Meio Oeste, Centro, Planalto Norte e Planalto Sul.

Abaixo as mínimas inferiores a 5°C Estações padronizadas (governo e particulares):

-2,6 B.Jardim*

-1,7 S.Joaquim*

-1,1 Vargem Bonita*

-1,0 Painel/G.Hugen

-0,6 Lebon Régis*

-0,4 Água Doce*

-0,3 Fraiburgo*

0,6 Urubici*

1,5 Campo Alegre**

1,9 Curitibanos/UFSC**

2,2 Joinville/serra/DSoares

2,2 Ponte Alta do Norte**

2,3 Frei Rogério**

2,8 Monte Castelo**

2,8 Rio Rufino**

3,1 Bela Vista do Toldo**

3,1 S.Bento do Sul**

3,2 Major Vieira/Inmet

3,2 Caçador**

3,4 Itaiópolis**

3,6 Irinéopolis**

3,6 Otacílio Costa**

3,8 Brunópolis**

3,9 Papanduva**

4,1 Bom Retiro.**

4,4 Santa Cecília**

4,5 Rio das Antas**

4,9 Ibiam**

11,4 Florianópolis**

*Estações Keiser

**Epagri

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Veja as Imagens:

Veja o Vídeo:

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online