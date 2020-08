Jovem de São Joaquim faz croquis de moda inspirado no seriado Chaves

Quando o assunto é criar looks de moda, a dedicada e criativa, Tairine de Souza Alves, 18 anos, natural e residente na gélida cidade na serra catarinense em São Joaquim, já demonstra ter um talento gênial no ramo, concebe obras de arte incríveis, sua habilidade chama a atenção, em suas redes sociais, não há quem não pare para admirar a “arte” da jovem.

Quando vemos os looks ditando tendências na passarela, quase nunca lembramos que aquele modelo provavelmente começou a ser esboçado em um pedaço de papel. Dos croquis de moda até a peça final, há um grande trabalho de criação, no qual imaginação vira realidade.

Na moda, os rabiscos iniciais são chamados de croqui, em que nasce a peça piloto. E a Tairine, tem o dom de desenhar maravilhosos croquis de vestidos, casual chic e looks básicos de fazer inveja a qualquer estilista renomado. E a jovem prodígio do ramo da moda, não podia deixar de homenagear seu seriado favorito de infância o “Chaves”, Tairine mostrou todo seu talento ao desenhar croquis de moda inspirado em todos os personagens. Em entrevista a agência de notícias São Joaquimon line, a jovem Joaquinense falou sobre este dom e amor a arte de desenhar ” croquis de moda”.

Personagems do seriado Chaves “Eu faço meus desenhos com muita dedicação e carinho, gosto bastante”declara Tairine Alves

De onde você acha que vêm este talento todo para a arte de criar looks:

Tairine: Minha avó Adelaide costurava, além da minha avó paterna Cassilda que também trabalhou com costuras por muitos anos, e a minha mãe é uma pessoa super criativa e me apoia muito, além de ser uma artista com seus crochês e tricot, acredito que esse dom pode ter sido herdado delas.

Na foto com seus desenhos a sorridente Tairine apaixonada pela arte de criar desenhos de moda. Foto créditos Thuiza

Com que idade você desenvolveu a vontade e o dom para desenhar:

Tairine: Minha família diz que não lembram de mim sem lápis e papel na mão (risos) mas o estilo de desenho atual eu comecei aos 14 anos de idade.

Qual sua maior inspiração para desenhar:

Tairine: Me inspiro em mulheres reais, de todas as cores, idades, corpos…

Existe algum momento que você sente mais inspiração para desenhar “criar sua arte” a quarentena tem favorecido isto:

Tairine: O isolamento social além de me deixar com mais tempo livre me proporcionou muitas descobertas pessoais que consequentemente me deram inspiração para criar.

Você também sabe costurar né ?

Tairine: Eu tento (risos) desde muito pequena (5 anos aproximadamente) eu já fazia as roupas das minhas bonecas Barbie e da minha cachorrinha.

Quando tempo você leva para criar desenhar geralmente:

Tairine: Depende muito hehe, se for apenas um look levo umas 2 horas para desenhar, fazer contornos e colorir. Porém, se for uma coleção de looks como a que fiz recentemente do seriado Chaves demoro de 3 a 4 dias para fazer tudo, sou muito detalhista e preciso buscar inspiração em cada peça.

Por enquanto é hobby você desenhar seus croquis de moda , mas pensa em seguir carreira na área da moda – estilismo:

Tairine: Penso sim, inclusive tenho pesquisado bastante a respeito do curso e campo de trabalho para, quem sabe, tornar meu hobby em profissão!

O seriado Chaves demorei 4 dias para fazer tudo, sou muito detalhista e preciso buscar inspiração em cada peça, relata Tairine.

“Me sinto feliz quando estou desenhando meus croquis” e ao criar deste seriado preferido da minha infância, foi muito gratificante.

Você já criou look para você mesma né:

Tairine: Já criei sim. Pra mim e para amigas e pessoas próximas! Eu pesquiso muito sobre o mundo da moda e vou guardando tudo aquilo que me agrada. Fico imaginando como ficaria em mim ou na pessoa, adaptando ao estilo e naturalmente nascem as criações. Procuro conhecer o estilo e personalidade de cada um e dos personagens, as cores e texturas.

Na foto Tairine que criou o próprio vestido de prenda, quando foi rainha do baile de São João do CTG, em São Joaquim.

Pode citar alguns estilistas pelo qual você tem admiração :

Tairine: Os estilistas que eu admiro: Renata Nunes, uma mulher jovem, super criativa e que realizou verdadeiros sonhos em forma de vestidos para mim e minha família, além de ser joaquinense e um ser humano incrível.



Gesoni Pawlick, uma grande referência da Haute Couture, requinte e sofisticação no nosso estado. Sem dúvidas deixou um grande legado ao mundo da moda, sua filha Luhana Pawlick segue seus passos também sendo uma grande referência.



Coco Chanel foi uma estilista francesa e fundadora da marca Chanel S.A.. É a única estilista presente na lista das cem pessoas mais importantes da história do século XX da revista Time.

Donatella Francesca Versace é uma designer de moda italiana e atual vice-presidente do Grupo Versace, bem como designer-chefe.



Olivier Rousteing é um designer de moda francês. Em 2011, chegou ao cargo de diretor criativo da marca Balmain.

Alguns croquis de moda que Tairine mais gostou de desenhar:

“Um mundo sem moda seria triste e cinza” Pierre Cardin

Uma vez que você pode se expressar, você pode dizer ao mundo o que quer dele.

Agradeço imensamente a minha família que sempre vem me motivando a mostrar meu hobby.

Parabéns e Sucesso Tairine, certamente ainda ouviremos e muito seu nome, quando o assunto for, o mundo da moda! Tu é orgulho para os Joaquinenses.

Por Redação Agência de notícias São Joaquimon line