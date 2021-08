Nicolle Yukari Costa Shishito é A + Bela Adolescente 2021 em São Joaquim

Quatro garotas concorrem ao título de A + Bela Adolescente

O Clubinho de incentivo aos Vicentinos, organiza anualmente o concurso A + Bela Adolescente de São Joaquim. É realizado um evento com desfile de moda com todas as candidatas concorrentes, toda a renda é destinada para ajudar os idosos.

Este ano devido a Pandemia do Coronavírus, não foi possível a realização de um grande evento de forma tradicional, o concurso foi restrito apenas com as candidatas e seus pais e transmitido pela página do São Joaquim Online no facebook, onde mais de 20 mil pessoas acompanharam o evento.

O concurso mostra a a beleza e a delicadeza das jovens que estão em sua fase de adolescência, e o desfile com pijama e ursinhos de pelúcia é tradicional e encanta os olhos dos pais e convidados.

Após é a hora das garotas desfilarem com seus vestidos sociais e mostrar a toda a beleza e charme das candidatas, este ano a votação também foi diferente, todos os presentes votaram na sua preferida.

E após a contagem dos votos Nicolle Yukari Costa Shishito foi consagrada A + Bela Adolescente de 2021 em São Joaquim, todas as concorrentes receberam faixa, coroa e muitos presentes.

“Em 29 anos, nunca foi fácil e tenho o desígnio de Deus, uma persistência que nunca desisti, onde as dificuldades aumentam cada vez mais devido aos valores e responsabilidades dessa nova geração, não desisto e faço tudo por nossos velhinhos”, destaca Jucelda Tanno, organizadora do evento.

3º Marcella Fronza Zortea