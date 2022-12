⚠️⚠️⚠️A Polícia Militar Rodoviária (PMRv), informa:

➡️ SC-390 – Serra do Rio do Rastro – trânsito liberado, EXCETO para caminhões com dimensões superiores a 14 metros.

➡️ A PMRv orienta os usuários da rodovia para que no KM 410, local onde ocorreu o deslizamento de pedras, mantenham a atenção redobrada.

POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA

Nas rodovias estaduais, preservando a ordem e protegendo a vida!

🚨Emergência!? Ligue 📞198!