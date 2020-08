70 dias de Marcas negativas na Serra Catarinense

A Serra Catarinense voltou a obter registro de geada e temperaturas negativas durante o gélido amanhecer desta quinta (27) quando os termômetros atingiram a marca de –4,4ºC em Bom Jardim da Serra de acordo com a rede de Estações Keiser.

Em São Joaquim a geada recobriu de branco os campos das baixadas no Vale do Pericó, Morro do Tigre, Caminhos da Neve e especialmente no Vale do Postinho, ha cerca de 07km do centro de São Joaquim, onde a geada assinalou uma maior intensidade em contraste com os campos fustigados pelo estação invernal da Serra Catarinense.

Hoje se completa 70 dias com marcas negativas em Santa Catarina e 96 geadas no de 2020. Teve geada no Planalto Sul, Planalto Norte, Centro e Campos de Palmas no Oeste do Estado.

As mínimas abaixo dos 7°C em estações padronizadas (governo e particulares):

-4,4 B.jardim*

-2,7 Painel/G.Hugen

-0,8 S.Joaquim*

-0,8 Urupema**

-0,1 L.Régis*

0,0 Urubicí**

0,3 Joinville/serra/DSoares

0,8 Fraiburgo*

1,6 Rio Rufino**

2,4 Vargem Bonita*

2,4 Curitibanos/UFSC**

3,1 Campo Alegre**

3,2 B.Retiro**

3,3 Itaiópolis**

3,3 Frei Rogério**

3,4 São Bento do Sul**

3,8 Major Vieira**

4,3 Água Doce/DSoares

4,4 Monte Castelo**

4,6 Papanduva**

4,7 Porto União**

4,8 Bela vista do Toldo**

4,8 Mafra**

5,0 Três Barras**

5,6 Siderópolis/PWS

5,7 Irineópolis**

5,9 Canoinhas**

5,9 Palmeira**

5,9 Rio Negrinho**

6,0 Itapoá/DSoares

6,0 Santa Cecília**

6,1 Brunópolis**

6,2 Criciúma/SATC

6,4 Lages**

6,9 Caçador/Inmet

9,1 Florianópolis**

*Fernando Keiser

**Epagri

Estações padronizadas (governo e particulares)

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online

Imagems do Morro do Tigre (Perícó) as imagens são do Darlon Carvalho.



Imagens do Vale da Invernadinha . Imagens de Carolina Oliveira.