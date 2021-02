São Joaquim e Urupema registram chuva de granizo

A tarde deste último domingo (14) reservou uma inesperada chuva de granizo numa faixa localizada as margens do Rio Lavatudo entre as comunidades de Santa Isabel em São Joaquim e Marmeleiro no município de Urupema.

Apesar de ser uma chuva de granizo, o tamanho das pedras de gelo foram relativamente pequenas e com rápida duração, entre 3 a 5 minutos.

Apesar da intensidade, os produtores ainda não tem informações dos danos substânciais que a chuva possa ter causado.

Atualização:

Além da Região de Santa Isabel, ainda há informações de granizo desde a Localidade do Despraiado, Corujas, Boava, Perico e até ao Vale da Invernadinha em São Joaquim.

Veja o vídeo: