O Carnaval de Preços Baixos dos Supermercados Zabot em São Joaquim

Com a chegada do Carnaval, os Supermercados Zabot estão trazendo diversas ofertas imperdíveis para São Joaquim e região. Entre as promoções, destacam-se os itens de consumo diário, como o feijão caldão por apenas R$ 7,39 e a ervilha oderich por R$ 2,57. Já a cerveja Brahma, uma das mais populares do país, pode ser encontrada em latas por apenas R$ 3,24. E se você está procurando um processador de alimentos, o Bigsul está com um preço imperdível, por apenas R$ 18,99.

Na área da padaria, o pão francês é outro item que está com um preço muito atrativo, por R$ 9,59 o quilo. Já o leite Aurora também está com descontos especiais nos dias de promoção.

E para quem gosta de carne, as ofertas também são muito boas. O lombo suíno Weber está com um preço excepcional, por apenas R$ 19,28. Já a carne de primeira bovina Tatu está disponível por R$ 34,49. E se você quer opções prontas para consumo, as lasanhas Sadia de bolonhesa e as linguiças Pamplona toscana também estão com preços promocionais.

Além disso, os Supermercados Zabot também estão oferecendo preços imbatíveis para a farinha de trigo Orquídea e o óleo de soja Soya. Não deixe de aproveitar essas promoções incríveis do Supermercado Zabot em São Joaquim e garanta os melhores preços para as suas compras de Carnaval. Mas é sempre importante lembrar que as promoções são válidas por tempo limitado, então fique atento às datas de cada oferta para não perder essa oportunidade única.

Veja as promoções em PDF: