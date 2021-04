Vale do Caminhos da Neve congelado na última geada do rigoroso mês de abril de 2021

O Vale do Caminhos da Neve, situado a cerca de 3km do centro de São Joaquim amanheceu novamente congelado na última geada do mês de abril, recoberto por uma considerável camada de gelo que tingiu de branco as partes mais baixas do vale.

Esse mês de abriu já havia estabelecido o recorde dos últimos anos ao atingir a marca de -6.4ºC na cidade de São Joaquim nesta semana, sendo a mais rigorosa temperatura já registrada em mês de abril até então.

Já o amanhecer desta sexta (30) foi mais brando, mesmo assim chegou a marcar -2.1ºC no Vale do Caminhos da Neve e uma paisagem exuberante lembrando a típica estação invernal da Serra Catarinense

As mínimas:

6 municípios de SC com marcas negativas e o quarto dia seguido em pleno abril! 17 geadas no Topo da Serra em 2021, 14 em abril.

Abaixo dos 7°C

-2,1 São Joaquim/G. Hugen

-1,6 Urupema**

-0,9 L.Régis*

-0,6 Fraiburgo*

-0,6 Painel/G.hugen

-0,1 Urubici**

0,7 Vargem Bonita*

1,3 Água Doce*

2,6 B.Jardim*

3,7 Caçador**

3,9 Curitibanos/UFSC**

4,4 Bom Retiro**

4,8 Ponte Alta do Norte**

4,8 Monte Castelo**

4,9 Major Vieira**

5,2 Videira**

5,3 Vargem**

5,4 Rio das Antas**

5,5 Ibiam**

5,8 Rio Rufino**

5,8 Lages**

5,8 Frei Rogério**

5,9 Luzerna/Roberto

6,1 Bocaiana do Sul**

6,2 Três Barras**

6,4 Itapiranga**

6,4 Maravilha**

6,7 Irineópolis**

6,7 Papanduva**

6,7 Canoinhas**

6,8 Rancho Queimado/Inmet

12,8 Florianópolis/T.Ruas

*Fernando Keiser

**Epagri

Estações padronizadas (governo e particulares)

Coutinho/Piter Scheuer

macnh