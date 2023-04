Lançado o 1º Concurso Nacional da IG – Maçã Fuji da Região de São Joaquim

A região de São Joaquim, em Santa Catarina, é conhecida pela produção de maçãs de alta qualidade, com destaque para a cultivar Fuji. E para incentivar ainda mais essa atividade econômica e valorizar a indicação geográfica da região, será realizado o 1º Concurso Nacional da Indicação Geográfica da Maçã Fuji da Região de São Joaquim. O evento é aberto a todos os fruticultores da área de abrangência da Indicação Geográfica da Maçã Fuji da Região de São Joaquim e organizado por diversas entidades como PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM SC, AMAP, SEBRAE, EPAGRI, CIDASC, ASSEA.

O regulamento do concurso estabelece que a inscrição/participação é gratuita a todos os fruticultores, mas não serão permitidas inscrições de cooperativas, associações, sindicatos ou empresas que produzem e/ou comercializem maçãs. O produtor deve estar inscrito no cadastro da Cidasc com sua respectiva unidade de produção (UP) dentro da Área Geográfica da Indicação Geográfica da Maçã Fuji da Região de São Joaquim.

Cada fruticultor poderá inscrever apenas um lote por cultivar. Os lotes deverão ser compostos por 50 frutos característicos da cultivar (tamanho, formato e cor). Deste lote, o produtor selecionará os 12 frutos que irão a julgamento. Os frutos deverão estar isentos de resíduos aparentes de produtos químicos. As cultivares concorrentes no concurso serão Fuji, Fuji Suprema e Fuji Mishima. Os fruticultores também concorrerão a Maçã Fuji mais pesada de qualquer um dos clones descritos anteriormente.

As inscrições iniciam no dia 14/04/2023 e encerram-se no dia 12/05/2023 às 17 horas. Não serão aceitas inscrições depois do prazo estabelecido. Os fruticultores poderão inscrever seu lote na Estação Experimental da Epagri de São Joaquim (EESJ) das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00. Nas Cooperativas Cooperserra, Frutas de Ouro e Sanjo serão aceitas apenas inscrições de seus cooperados.

Os fruticultores que não possuem câmaras frigoríficas poderão armazenar os lotes inscritos na Estação Experimental da Epagri de São Joaquim. O julgamento dos lotes concorrentes acontecerá na Sede da Associação de Funcionários da Epagri, na Estação Experimental de São Joaquim, às 14:00 horas do dia 16 de maio de 2023. Os lotes participantes deverão ser preparados entre as 9:00 e 12:00 horas do dia 16 de maio. A preparação do lote deverá ser realizada pelo próprio fruticultor ou seu representante dentro do prazo estabelecido no regulamento.

Os fruticultores inscritos e demais interessados poderão aguardar o julgamento e divulgação dos resultados e a premiação que será entregue no mês de setembro durante a 23ª edição da Festa Nacional da Maçã.

Veja na íntegra o regulamento do concurso: