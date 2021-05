-4.2ºC! Com frio intenso no Caminhos da Neve foi possível até fazer boneco de geada

O Amanhecer congelante no Vale do Caminhos da Neve, situado a 3km do centro de São Joaquim, trouxe algo a mais do que apenas frio intenso e belas paisagens invernais, mesmo estando diante do outono. Com uma quantitativa dose de criatividade e bom humor o jornalista da Agência São Joaquim Online Mycchel Legnaghi recriou a versão 2021 do Geanildo, o simpático Boneco de Geada que ficou famoso em todo o Brasil após uma série de divulgações na imprensa nacional sintetizando toda a potencialidade do frio na Serra Catarinense.

Além do Geanildo, toda a imensidão do Vale do Caminhos da Neve ficou recoberta por uma considerável camada de gelo, os animais tiveram dificuldade para pastar, a superfície da água congelou e era possível raspar toda a intensidade do gelo do capô dos automóveis na relva.

Veja o Vídeo:

A menor temperatura deste amanhecer de 13 de maio de 2021 foi registrada justamente no Vale do Caminhos da Neve com a temperatura na casa dos -4.2ºC de acordo com Estação Hugen/Wurderground.

Já se somam 27 dias com geada e 8 dias com marcas negativas no Estado de Santa Catarina.

Veja as imagens:

Images Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online

As mínimas:

-4,2 S.Joaquim/G.Hugen

-3,9 Urupema**

-2,8 Urubici*

-0,6 B.Jardim**

0,4 Vargem Bonita*

0,7 Painel**

2,3 Campo Alegre/DSoares

2,5 Joinville/serra/DSoares

3,0 Rio Rufino**

3,1 Itaiópolis**

3,4 Rancho Queimado/Inmet

3,6 São Bento do Sul**

3,8 L.Régis*

3,9 Lages**

3,9 Água Doce/Dsoares

4,4 Monte Castelo**

4,5 Iporã do Oeste/Jean W. Thums

4,6 Vidal Ramos/C.G.

4,7 Rio Negrinho/Inmet

4,7 Mafra**

4,7 Papanduva**

8,3 Florianópolis**

*Fernando Keiser

**Epagri

Estações padronizadas (governo e particulares)

Dados compilados por Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer