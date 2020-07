Movimento intenso na Serra do Rio do Rastro mesmo diante da Pandemia

Após o Lockdown (fechamento) do comércio e das atividades essenciais nos municípios do sul do estado, mostrou movimento intenso de turistas no Mirante da Serra do Rio do Rastro.

Esse movimento intenso de turistas está sendo duramente criticado pelos populares da Serra Catarinense que estão enfrentando uma situação dramática como o aumento descontrolado de casos de Coronavírus, falta de leitos de UTI, mortes e a risco de um Lockdown total na região caso o número de positivados não se estabilizem de forma segura.