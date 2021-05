Amanhecer mais frio do Brasil trouxe a temperatura de -8.1ºC e imagens de tirar o fôlego

A Serra Catarinense teve a madrugada mais fria do ano de 2021 em todo o Brasil. A menor temperatura foi registrada na cidade de Painel onde a estação G. Hugen atingiu a marca de -8,1ºC.

Em São Joaquim a menor temperatura registrada ficou na casa dos -6ºC e proporcionou belas imagens com os campos brancos em contrastes com as paisagens outonais, um show de imagens deslumbrantes para encher os olhos.

As mínimas Abaixo DOS 4°C

-8,1 Painel/G.Hugen

-8,0 Vargem Bonita*

-6,6 B.Jardim*

-6,1 Água Doce*

-6,0 S.Joaquim*

-5,6 Fraiburgo*

-5,1 Urupema**

-4,8 L.Régis*

-4,0 Urubici*

-3,5 Ponte Alta do Norte**

-3,2 Curitibanos/UFSC**

-3,2 Campo Alegre/DSoares

-2,5 Frei Rogério**

-2,0 Caçador**

-1,9 Rio das Antas/Charles Seidel/Sítio Águas de Gaia

-1,7 Brunópolis**

-1,5 Bom Retiro**

-1,4 Rio Rufino**

-1,1 Joinville/serra/DSoares

-1,1 Santa Cecília**

-1,0 Otacílio Costa**

-0,9 Campo Belo do Sul**

-0,6 Vargem**

-0,3 Maravilha**

-0,3 Videira**

-0,1 Ibiam**

0,1 Lages**

0,1 Major Gercino/Guto

0,5 São Cristóvão do Sul**

0,6 Bocaian do Sul**

1,0 Palmeira**

1,3 Zortéa**

1,4 Campos Novos/Inmet

1,6 Monte Carlo**

1,7 Arroio Trinta**

1,8 Vidal Ramos/C.G

1,9 Iporã do Oeste/Jean W.Thums

1,9 Mirim Doce**

2,1 Concórdia**

2,2 Abdon Batísta**

2,6 Presidente Nereu/C.G

2,7 Seara**

2,7 Ponte Serrada**

2,7 Ouro**

*Fernando Keiser

**Epagri

5,3 Florianópolis**/menor do ano

Estações padronizadas (governo e particulares)

Dados Compilados por Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online