Aposta virou profissão: veja tudo sobre esse tema

Enquanto muita gente passa a vida toda sem arriscar sequer uma moeda, outras cultivam o hábito de apostar quase diariamente. O que para muitos é considerado um desperdício, para outros é a descoberta de uma paixão, um hábito que muitas vezes é passado de pai para filho. É comum passar pela porta de uma casa lotérica e ver as pequenas filas de assíduos apostadores que em horários específicos – e que dependendo do prêmio acumulado – se reúnem para conferir o resultado dos jogos de hoje. O que muita gente não sabe é que apostar pode ser muito mais que um hobbie e que já existe a profissão de apostar profissional.

Entenda como muita gente vive e ganha bem apenas apostando

O assunto é polêmico e ainda desconhecido para a maioria dos apostadores. Ao contrário do que muita gente pensa – e de como na maioria das vezes é passado nos filmes, onde um viciado em apostas perde tudo – é possível viver do jogo de maneira saudável e pagar as contas com isso. O mercado das apostas profissionais já é uma realidade e possui duas categorias bem definidas. Os tradicionais, chamados punters e os mais especuladores, conhecidos como traders. A diferença entre os dois se define pelo tipo e local de aposta. Os apostadores tradicionais buscam casas de apostas físicas para seus palpites que também são fixos, ou seja: apostam em um resultado. Os traders, são bem parecidos aos especuladores da bolsa e apostam em probabilidades, podendo mudar seu palpite ao longo de uma partida e “vender” sua aposta antes de se dar mal.

Inúmeras possibilidades

Enquanto os apostadores tradicionais investem tudo em um palpite, o mercado dos apostadores profissionais online cresce a cada dia e é bem semelhante ao tão conhecido e respeitado mercado de wall street onde traders financeiros acompanham a variação do mercado, as subidas e quedas da famosa bolsa de valores e especulam com a venda de ações, podendo ganhar fortunas ou também perder milhões. O mercado das apostas virtuais é exatamente o mesmo e apesar de parecer confuso na verdade é bem simples. Existem inúmeras casas de apostas digitais hospedadas em sites confiáveis onde, por exemplo, um trader esportivo pode especular sobre o resultado dos jogos de hoje, enquanto acompanha campeonatos que estão acontecendo em qualquer parte do mundo. Dessa maneira muitos fanáticos pelo esporte estão encontrando uma maneira de profissionalizar seu hobbie e ganhar dinheiro com seus palpites.

O melhor prêmio para a menor aposta

Em 2016, um cidadão da Grã-Bretanha ficou milionário apostando alguns centavos. O britânico Jon Heywood decidiu começar a apostar em um site que constantemente aparecia em publicidades na tv local. O jovem investiu o valor de 30 libras, depositado no site, que fazia pequenas apostas diárias. Foi então que o inesperado aconteceu: o soldado britânico Jon Heywood ganhou 13,2 milhões de libras (valor equivalente a 76 milhões de reais naquele ano) com uma aposta de 0.25 centavos de libra, algo em torno de R$2.00. O jovem afirmou que o dinheiro seria totalmente investido em um tratamento médico para seu pai. Às vezes, o apostador – profissional ou não – precisa apenas de um pouco de sorte e coragem.