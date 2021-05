Com frio extremo de -9ºC a Serra Catarinense volta a ficar debaixo de gelo

Serra Catarinense voltou até o registro de temperaturas negativas durante o gélido do amanhecer desta quarta-feira 26 de maio, atingindo a menor temperatura até então já assinalada em todo o território brasileiro neste ano de 2021, chegando a incrível marca de -9°C registro feito pela rede de estações Kaiser no município de bom Jardim da Serra.

Em São Joaquim a geada atingiu praticamente todas as partes do município desde o centro da cidade até os campos de baixada e o “Geanildo” o bonequinho de geada voltou a dar as caras em meio ao frio extremo da cidade.

Principalmente no Vale do Caminhos da Neve que já se tornou uma grande referência de frio para todo o Brasil, obteve novamente sua mínima negativa e com a relva totalmente recoberta por uma considerável camada de gelo.

Abaixo as mínimas inferiores a 1°C.

-9,0 B.Jardim*

-8,9 Painel/G.Hugen

-6,7 S.Joaquim*

-6,7 Urupema**

-5,3 Vargem Bonita*

-4,9 Urubici**

-4,1 Água Doce*

-3,1 Curitibanos/UFSC**

-2,7 Ponte Alta do Norte**

-2,5 Rio Rufino**

-2,1 Frei Rogério**

-1,9 Caçador**

-1,7 Vargem**

-1,6 Campo Alegre/Dsoares

-1,3 Joinville/Dsoares

-1,0 Ibiam**

-1,0 Rio das Antas/Sítio Águas de Gaia

-0,9 Monte Castelo**

-0,8 Brunópolis**

-0,7 Santa Cecília**

-0,5 B.Retiro**

-0,5 Otacílio Costa**

-0,3 Major Vieira**

-0,2 Itaiópolis**

-0,2 Rio Negrinho**

-0,1 Papanduva**

0,1 São Bento do Sul**

0,2 Três Barras**

0,4 Major Gercinho/Guto

0,5 Videira**

0,9 São Cristóvão do Sul**

0,9 Porto União**

*Fernando Keiser

**Epagri

5,7 Florianópolis/T.Ruas

Estações padronizadas (governo e particulares)

Dados compilados por Ronal Coutinho/Piter Scheuer

Veja as imagens:

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online

Imagens Sérgio Felipe – Bom Jardim da Serra

Duda Machado – Terra do Gelo ( Bom Jardim da Serra)

Urupema registrou novo amanhecer gelado com temperaturas negativas

O frio continua e mais uma vez a cidade de Urupema registrou temperaturas abaixo de zero grau no amanhecer desta quarta-feira, dia 26.

Segundo medições do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina – Epagri/Ciram a mínima registrada na cidade foi de -5.7ºC.

Quem se arriscou ou precisou sair de casa cedinho presenciou mais uma vez o espetáculo de imagens que a geada proporciona. Ao olhar do alto dava pra perceber a fumaça saindo pelas chaminés cobrindo a cidade, como poderá visualizar nas imagens.

Por Marília Sutil de Oliveira